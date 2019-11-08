"Эспаньол" установил исторический рекорд в еврокубках, не проигрывая на протяжении 25 матчей подряд, сообщает Isport.
Испанская команда не уступает противникам с 14 сентября 2006 года. Последний раз в еврокубках команда проиграла 23 февраля 2006 года, когда уступила "Шальке" со счетом 0:3 на своем поле.
С тех пор "Эспаньол" провел 15 матчей Кубка УЕФА в сезоне-2006/07 и десять в текущем сезоне. При этом не учитываются игры с серией пенальти.
На групповом этапе Лиги Европы в этом сезоне клуб играет вместе с ЦСКА, "Лудогорцем" и "Ференцварошем".
"Газета.ру"
"Эспаньол" установил исторический рекорд
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