Кроос лидирует по точности передач в чемпионате Испании — 2019/20

Полузащитник "Реала" Тони Кроос лидирует по точности передач в чемпионате Испании сезона-2019/20.В текущем сезоне 29-летний немец сыграл за "Реал" в чемпионате Испании 10 из 11 матчей, в которых сделал минимум 250 передач с точностью 93,2%.Следом за хавбеком мадридцев по этому показателю идет полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг (91,96%), на третьем месте защитник "Реала Сосьедад" Робен Ле Норман (91,44%).