Марк-Андре тер Штеген: то, что делает Месси, ненормально

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген после победы над "Сельтой" (4:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси. Он оформил хет-трик.— То, что делает Лео, ненормально, у него впечатляющий талант, — цитирует голкипера Marca. — Он всегда конкурентоспособен, даже на тренировках.Самокритика важна. После каждой игры, даже если вы побеждаете, есть вещи, которые нужно улучшать. Мы пойдем по этому пути, который не так прост. Команды приезжают с мотивацией обыграть нас, поэтому стараемся изо всех сил, чтобы оставаться лидерами.