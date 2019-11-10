Месси и Гризманн обнялись в раздевалке после слухов о плохих отношениях

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Антуан Гризманн обнялись в раздевалке после матча 13-го тура чемпионата Испании против "Сельты" из Виго.В СМИ сообщалось, что футболисты не общаются друг с другом. Сам француз заявлял, что ему тяжело дается общение с аргентинским игроком.Встреча между "Барселоной" и "Сельтой", прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Месси оформил хет-трик, а Гризманн не отметился результативными действиями.