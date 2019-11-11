Президент Королевской испанской футбольной федерации прокомментировал перенос Суперкубка в другую страну:
- Существует соглашение о конфиденциальности касательно суммы, которую получат клубы и федерация. Но это хорошее предложение, а альтернативой было исчезновение Суперкубка. Были и другие предложения, в том числе предложения от Индии, Китая и Катара, но в результате было принято предложение Саудовской Аравии.
Суперкубок и игра в Майами – это разные вещи, поскольку УЕФА разрешает выносить только Суперкубок. Настаиваю, что игра в Майами влияет на остальные команды и, следовательно, на конкуренцию в чемпионате.
Это было продуманное, осознанное решение. Мы хотим поехать в Саудовскую Аравию, у нас есть свои мотивы. Новые Кубок и Суперкубок предполагают рациональные условия для насыщенного календаря, и мы выполнили это требование клубов. Кроме того, это вопрос денег, конечно. Но эти деньги пойдут полностью на женский и любительский футбол. Это имеет решающее значение для расширения границ. Можно увидеть много лицемерия в людях, которые критикуют наше решение, но при этом имеют там свои компании, - приводит слова президента Sports, ссылаясь на As.
Президент испанской федерации объяснил, зачем проводить Суперкубок в Саудовской Аравии
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