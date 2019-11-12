Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон прокомментировал поведение нападающего "Ювентуса", а в прошлом игрока "Реала" Криштиану Роналду.
Португалец был заменен на 54-й минуте матча 11-го тура Серии А против "Милана", после своей замены не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри и оскорбил специалиста, назвав того на португальском сукиным сыном. После этого Криштиану прямиком направился в раздевалку и покинул стадион до окончания игры.
"Реакция Роналду вполне нормальна. Великие никогда не хотят покидать поле. Помню, как такое же случалось с бразильцем Роналдо. Он просил ставить его в стартовый состав даже в товарищеских матчах".
Также Кальдерон согласился с решением руководства "Ювентуса" не наказывать португальца за его поступок:
"С игроком просто надо поговорить, дать ему успокоиться. Не надо принимать поспешные решения", — цитирует Кальдерона AS.
Sport24.ru
Экс-президент "Реала": реакция Криштиану на замену нормальна. Он такой же, каким был Роналдо
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