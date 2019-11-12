"Реал" выступил против проведения матча "Вильярреал" — "Атлетико" в США

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о проведении матча 16-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" — "Атлетико" в США, но "Реал" выступил против таких планов, сообщает Marca.Мадридский клуб отправил в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) письмо, в котором попросил организовать игру в Испании. В прошлом году планировалось провести за рубежом матч "Барселоны" с "Жироной", однако "Реал" настоял на том, что игра на нейтральной территории может дать преимущество одной из команд.Ла Лига планирует провести матч "Вильярреал" — "Атлетико" 6 декабря в Майами. Номинальными хозяевами в этой встрече будут игроки "Вильяреала". До этого "Атлетико" 1 декабря дома сыграет с "Барселоной".