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Неймар снова заявил, что хочет вернуться в "Барселону"

Нападающий "ПСЖ" Неймар не отказался от своей мечты о возвращении в "Барселону". Об этом говорится в отчете Mundo Deportivo.

Игрок сборной Бразилии был в очередной раз замечен в столице Каталонии. Неймар проводил время с бывшими партнерами по "Барселоне" Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Все они присутствовали на вечеринке по случаю дня рождения жены Суареса. По данным источника, во время праздника Неймар заявил, что по-прежнему мечтает вернуться в каталонский клуб.

Ранее защитник сине-гранатовых Жерар Пике заявил, что он и его партнеры готовы пересмотреть свои контракты, чтобы клуб мог вернуть Неймара.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. Летом 2019 года "Барса" пыталась купить бразильца обратно, но сделка так и не состоялась.

В сезоне-2019/20 Неймар провел за "ПСЖ" 5 матчей в Лиге 1 и забил 4 гола. Контракт 27-летнего бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года.

Sport24


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Теги: Неймар ПСЖ Барселона Ла Лига Лига 1
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# Команда И О
1 Барселона 12 25
2 Реал Мадрид 12 25
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