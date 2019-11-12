Неймар снова заявил, что хочет вернуться в "Барселону"

Нападающий "ПСЖ" Неймар не отказался от своей мечты о возвращении в "Барселону". Об этом говорится в отчете Mundo Deportivo.Игрок сборной Бразилии был в очередной раз замечен в столице Каталонии. Неймар проводил время с бывшими партнерами по "Барселоне" Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Все они присутствовали на вечеринке по случаю дня рождения жены Суареса. По данным источника, во время праздника Неймар заявил, что по-прежнему мечтает вернуться в каталонский клуб.Ранее защитник сине-гранатовых Жерар Пике заявил, что он и его партнеры готовы пересмотреть свои контракты, чтобы клуб мог вернуть Неймара.Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. Летом 2019 года "Барса" пыталась купить бразильца обратно, но сделка так и не состоялась.В сезоне-2019/20 Неймар провел за "ПСЖ" 5 матчей в Лиге 1 и забил 4 гола. Контракт 27-летнего бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года.