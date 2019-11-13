Врсалько провёл первую тренировку в "Атлетико" после 9-месячного отсутствия

Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько провёл первую индивидуальную тренировку в составе клуба после травмы колена, из-за которой он пропустил почти девять месяцев. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Прошлый сезон Шиме Врсалько проводил в составе миланского "Интера", но из-за травмы досрочно вернулся в расположение испанского клуба. 27-летний футболист близок к полному восстановлению от травмы. Хорватский футболист перенёс операцию на левом колене в феврале 2019 года. После 9-месячного восстановления защитник вернулся в Мадрид и вступил в финальную фазу своего восстановления, где он должен провести индивидуальные тренировки по адаптации и постепенно начать тренироваться со своими товарищами по команде в общей группе.Хорватский защитник перешёл в "Атлетико" летом 2016 года. В составе испанского клуба Врсалько стал победителем Лиги Европы в сезоне-2017/18.