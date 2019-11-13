Карвахаль: не буду лгать, предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла в плей-офф ЛЧ

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль выразил надежду, что "Барселона" не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов."Я не буду лгать, предпочитаю, чтобы „Барселона“ не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Они являются претендентами на победу в турнире и одними из наших соперников, у них фантастический состав. Я предпочитаю, чтобы они проигрывали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Чем больше сильных команд вылетит, тем лучше для нас", - цитирует Карвахаля Marca.