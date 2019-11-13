Суарес: нет ничего странного в том, что "Барселона" ищет нового нападающего

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отметил, что в каталонской команде крайне высокие требования к футболистам."У "Барселоны" очень высокие требования. Здесь каждые три дня нужно сдавать экзамен, здесь не существует отдыха, потому что игрокам "Барселоны" не прощают плохих матчей. Нелегко прийти и быстро адаптироваться в такой команде, как "Барселона". Я уже пять лет играю под таким давлением и всегда стараюсь с ним справляться. Нет ничего странного в том, что "Барселона" ищет нового нападающего. Такова футбольная реальность", - цитирует Суареса Mundo Deportivo.