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Репортер ESPN: 400 млн за Мбаппе не заплатит даже "Реал"

Репортер ESPN Жюльен Лоренс, освещающий французский футбол, выразил уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет "ПСЖ" по окончании нынешнего сезона, несмотря на сообщения СМИ о его возможном переходе в "Реал".

Лоренс отметил, что "ПСЖ" может продать Мбаппе только в том случае, если за него предложат порядка 400 млн евро. При этом журналист уверен, что даже "Реал" не сможет заплатить парижанам такую сумму.

По мнению Лоренса, единственный возможный вариант выплаты "Реалом" таких денег — это включение в сделку сразу нескольких футболистов. Но "ПСЖ" вряд ли согласится на подобное развитие событий, так как не хочет расставаться с Мбаппе.

Более того, парижане рассчитывают на продление контракта с Килианом на улучшенных условиях. Действующий договор 20-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года.

Sport24.ru


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Теги: Мбаппе ПСЖ Лига 1 Реал Ла Лига
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