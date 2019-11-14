"Именно "Реал" будет в невыгодном положении". Рамос — о преимуществе "Барселоны" перед эль-класико

Защитник "Реала" Серхио Рамос высказался о преимуществе "Барселоны" перед эль-класико.Накануне Ла Лига официально объявила дату перенесенного матч 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" — "Реал". Игра пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" 18 декабря.Перед этой игрой каталонцы 14 декабря проведут встречу 17-го тура Примеры с "Реал Сосьедад", а мадридцы днем позже сыграют "Валенсией". Таким образом, на отдых и подготовку к эль-класико у "Реала" будет на один день меньше."В итоге именно "Реал" будет в невыгодном положении. Мы должны играть в тот же день, что и "Барселона", и получить одинаковое количество времени на отдых. Несмотря на это, мы будем готовы к такой ситуации и выйдем на поле с целью одержать победу", — цитирует Рамоса AS.