"Атлетико" проявляет интерес к Ракитичу

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич попал в сферу интересов "Атлетико". Мадридцы могут попытаться осуществить трансфер летом 2020 года. Об этом сообщает Movistar.Руководство "Атлетико" хочет приобрести 31-летнего хорвата за год до истечения его контракта с сине-гранатовыми. Сумма сделки может составить 45 млн долларов.В нынешнем сезоне Иван Ракитич принял участие в 10 матчах за клуб и отдал 1 результативный пас. Контракт с "Барселоной" действует до лета 2021 года.В конце октября сообщалось, что хорват договорился с клубом о расторжении контракта в январе.