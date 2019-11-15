Агент Бэйла ищет футболисту клуб в АПЛ

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл хочет вернуться в Англию.По информации Sport.es, представитель футболиста Джонатан Барнетт занимается поисками клуба для валлийца в АПЛ. Как утверждает источник, агент контактировал с "Тоттенхэмом" и "Арсеналом", чтобы предложить им услуги 30-летнего игрока.Бэйл перешел в мадридскую команду из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 миллион евро. В этом сезоне полузащитник провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до июня 2022 года.