Гризманн: хорошо знал, что мне будет трудно в "Барселоне"

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн сказал, что неудачное начало карьеры в стане сине-гранатовых не стало для него неожиданностью."Уверен, что на поле мне лучше всего подходит место в центре нападения. У меня есть свои ориентиры. Я играл на этой позиции много лет.Сейчас я в новом клубе. Мне нужно время на адаптацию. Я ещё учусь. Когда переходил в "Барселону", хорошо знал, что будет трудно", - цитирует Гризманна RMC Sport.Гризманн стал игроком "Барселоны" прошлым летом. За 28-летнего футболиста каталонцы заплатили мадридскому "Атлетико" € 120 млн.