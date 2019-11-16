Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что полузащитнику "Монако" Александру Головину стоит перейти в испанский чемпионат.
"По Головину — если честно, я не смотрю французский чемпионат. Он не очень конкурентный и сильный. Саше желаю уехать в Испанию. А вообще, покинуть российский чемпионат тяжело. У нас зарплаты и цены на игроков неадекватные. К тому же не все футболисты хотят что-то менять", - цитирует Билялетдинова "РГ".
Д. Билялетдинов: желаю Головину уехать в Испанию
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