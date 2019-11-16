Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями "Реала"

Стали известны планы президента мадридского "Реала" Флорентина Переса по усилению состава команды. В шорт-лист 72-летнего управленца входят четыре футболиста, сообщает El Desmarque.Главной целью Переса является норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за "Ред Булл Зальцбург". В нынешнем сезоне 19-летний футболист забил 26 мячей и отдал 6 результативных передач в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.Президент "Реала" планирует приобрести также вингера "Вильярреала" Самуэля Чуквезе (2 гола и 2 результативные передачи в 12 встречах), форварда "Эвертона" Мойзе Кина (1 голевой пас в 11 матчах) и вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои (2 гола и 5 результативных передач в 13 встречах).