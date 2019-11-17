Перес: нынешняя команда "Реала" выиграла все, а футболисты стали легендами

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о ценностях и перспективах клуба."Такие ценности, как командная работа, скромность и упорство, являются отличительными чертами "Реала". Мы стали свидетелями одной из лучших эпох нашего клуба. Такое достижение нельзя недооценить в мире футбола, где конкуренция выше, чем когда-либо.Сейчас "Реал" находится в процессе трансформации, который приведёт нас к новым вершинам. У нас новая команда, полная талантов и отличных игроков, в которых мы верим. Эта команда уже выиграла всё, а футболисты стали легендами", - цитирует Переса Marca.