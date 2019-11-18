Рамос рассказал, на что потратил первую зарплату футболиста

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал, как распорядился первой зарплатой футболиста, сообщает Marca.Футболист отвечал на вопросы болельщиков и сообщил, что на первую зарплату купил бабушке новую кухню и ванную.33-летний Рамос является воспитанником "Севильи". В "Реал" перешёл летом 2005 года. Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне в двенадцати матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе) стал автором двух забитых мячей (оба — с пенальти). Также на его счету два гола (один — с пенальти) в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт футболиста с "Королевским клубом" действителен до лета 2021 года. За сборную Испании сыграл 167 матчей и забил 21 мяч.