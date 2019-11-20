Директор академии "Барселоны": мы хотим своих молодых игроков или Неймара? Или и того, и другого?

Директор академии "Барселоны" Патрик Клюйверт высказался по поводу возможного возвращения в команду нападающего "ПСЖ" Неймара."Никогда не знаешь, что может случиться, но, как вы видели, нелегко подписать Неймара. По двум причинам: Катар, а также тот факт, что, если вы его привезете, вы затормозите некоторых игроков, которые уже находятся в команде.Это решение, которое должно приниматься внутри клуба. Если вы подпишите Неймара, это будет отличным усилением. Но этим вы затормозите Ансу Фати, который играет на той же позиции, или других футболистов.И что мы будем делать? Вот о чем мы должны спросить себя. Хотим ли мы видеть Неймара или хотим, чтобы прогрессировали молодые футболисты? Или и того, и другого?", - цитирует Клюйверта Goal.com.