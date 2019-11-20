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Директор академии "Барселоны": мы хотим своих молодых игроков или Неймара? Или и того, и другого?

Директор академии "Барселоны" Патрик Клюйверт высказался по поводу возможного возвращения в команду нападающего "ПСЖ" Неймара.

"Никогда не знаешь, что может случиться, но, как вы видели, нелегко подписать Неймара. По двум причинам: Катар, а также тот факт, что, если вы его привезете, вы затормозите некоторых игроков, которые уже находятся в команде.

Это решение, которое должно приниматься внутри клуба. Если вы подпишите Неймара, это будет отличным усилением. Но этим вы затормозите Ансу Фати, который играет на той же позиции, или других футболистов.

И что мы будем делать? Вот о чем мы должны спросить себя. Хотим ли мы видеть Неймара или хотим, чтобы прогрессировали молодые футболисты? Или и того, и другого?", - цитирует Клюйверта Goal.com.

Sport24.ru


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Теги: Барселона Неймар ПСЖ Лига 1 Ла Лига
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