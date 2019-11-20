"Барселона" хочет продлить контракт с 18-летним воспитанником с отступными 75 млн

"Барселона" намерена продлить контракт с нападающим молодежной команды U19 Конрадом Де Ла Фуэнте.По информации ESPN, каталонцы уже ведут с 18-летним игроком предварительные переговоры. Сине-гранатовые хотят включить в новое соглашение пункт об отступных в размере 75 миллионов евро.В следующем сезоне «Барселона» планирует перевести Де Ла Фуэнте во вторую команду, выступающую в третьем по силе испанском дивизионе.В текущем сезоне форвард провел 11 матчей во всех турнирах и забил пять голов, три из которых — в трех играх Юношеской лиги УЕФА.Де Ла Фуэнте родился в Майами и переехал в Испанию в возрасте 10 лет. В 2014 году он поступил на учебу в академию каталонского клуба.