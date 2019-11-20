Зидан заставит Бэйла тренироваться в одиночку в наказание за фото со скандальным флагом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен наказать вингера Гарета Бэйла за поступок последнего во время перерыва на матчи сборных.30-летний Бэйл разозлил фанатов "Реала", позируя с флагом "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке" после того, как сборная Уэльса оформила путевку на Евро-2020. Бэйл в "Реале" получил прозвище "гольфист" за свою любовь к данному виду спорта, но такое прозвище воспринимается как оскорбление.Как сообщают испанские СМИ, Зидан намерен заставить Бэйла тренироваться отдельно от одноклубников после случившегося.Футболист, который не всегда попадает в состав "Реала", мог покинуть клуб летом 2019 года, но предпочел остаться в Мадриде, ссылаясь на действующий до 2022 года контракт, по которому он получает порядка 15 млн евро в год.