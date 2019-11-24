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Азар: если бы я мог привести Мбаппе в "Реал", я бы попробовал

Нападающий "Реала" Эден Азар поделился мнением о форварде "ПСЖ" Килиане Мбаппе, которого СМИ сватают в мадридский клуб.

"В 20 лет я уже был чемпионом Франции с "Лиллем", но в плане статистики меня и Мбаппе даже сравнивать нельзя. Я развивался шаг за шагом, а он достиг пика в 20 лет.

Футболист всегда мечтает играть рядом с лучшими. Если бы завтра я мог привести Мбаппе в "Реал", я бы попробовал. Но решать не мне, к тому же не думаю, что кому-то интересно мое мнение.

У многих молодых игроков есть большой потенциал, но если Килиан продолжит в том же духе, то станет одним из величайших игроков в истории", - цитирует Азара Le Parisien.

Sport24.ru


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Теги: Азар Реал Ла Лига Мбаппе ПСЖ Лига 1
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