Директор баскетбольной "Басконии" и футбольного "Алавеса" выразил удивление уровнем зарплат в чемпионате России по футболу.
"Мы рассматриваем игроков со всего мира. Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков. Но как человек, отвечающий за чистую коммерцию, могу сказать, что мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ. Например, клуб уровня "Атлетико" мог бы себе это позволить. Мы же руководствуемся другими принципами. Честно, я был удивлен этим цифрам", — цитируют Ортиса "Известия".
"Алавес" на данный момент занимает 13-е место в таблице Ла Лиги, набрав после 14 туров 18 очков.
Директор "Алавеса": мы не можем позволить себе такие зарплаты, как в РПЛ. Я удивлен этими цифрами
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