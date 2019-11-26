Суд Мадрида во второй раз оправдал Хаби Алонсо по делу о неуплате налогов

Суд Мадрида во второй раз оправдал бывшего испанского футболиста Хаби Алонсо, ныне возглавляющего "Реал Сосьедад Б", и признал его невиновным по делу в нарушении налогового законодательства Испании, сообщает Onda Cero.По информации источника, прокуратура требовала для Алонсо два с половиной года заключения за три нарушения, датированные 2010, 2011 и 2012 годами. Однако суд не обнаружил преступлений в действиях экс-футболиста.Напомним, Алонсо начинал профессиональную карьеру в "Реал Сосьедад". В период с 1999 по 2004 год он провёл в "Реале" более 100 матчей, после чего перешёл в "Эйбар". Интересно, что в сезоне-2002/03 "Реал Сосьедад" завоевал серебряные медали чемпиона Испании. На протяжении карьеры полузащитник также выступал за "Ливерпуль", "Реал" (Мадрид) и "Баварию".