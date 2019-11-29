"Интер" заинтересован в услугах полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, сообщает La Repubblica.
Миланский клуб планирует оформить сделку летом 2020 года. Как отмечает источник, этот переход возможен, поскольку 28-летний колумбиец недоволен тем игровым временем, которое он получает в Мадриде.
В текущем сезоне Хамес провел 9 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Sport24.ru
"Интер" попробует подписать Хамеса следующим летом
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