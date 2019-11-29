Официальный сайт "Барселоны" подтвердил информацию СМИ о том, что нападающий команды Усман Дембеле пропустит порядка 10 недель. Французский форвард получил повреждение в матче Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (3:1).
Последнее обследование выявило у футболиста мышечную травму правого бедра. По всей видимости, случился рецидив. Впервые это повреждение 22-летний Дембеле получил в конце прошлого сезона.
В сезоне-2019/20 Дембеле провел за сине-гранатовых девять матчей во всех турнирах и забил один мяч.
Sport24.ru
Официально: Форвард "Барселоны" Дембеле пропустит около 10 недель
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