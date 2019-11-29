Официально: Форвард "Барселоны" Дембеле пропустит около 10 недель

Официальный сайт "Барселоны" подтвердил информацию СМИ о том, что нападающий команды Усман Дембеле пропустит порядка 10 недель. Французский форвард получил повреждение в матче Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (3:1).Последнее обследование выявило у футболиста мышечную травму правого бедра. По всей видимости, случился рецидив. Впервые это повреждение 22-летний Дембеле получил в конце прошлого сезона.В сезоне-2019/20 Дембеле провел за сине-гранатовых девять матчей во всех турнирах и забил один мяч.