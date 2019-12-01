В матче 15-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Атлетико" со счетом 1:0.
Чемпионат Испании
15 тур
Гол: Месси, 86.
"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Эррера (Лоди, 87), Коке, Корреа (Лемар, 74), Томас, Феликс (Витоло, 66), Мората.
"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Пике (Умтити, 83), Лангле, Роберто, де Йонг, Ракитич, Артур (Видаль, 74), Суарес, Гризманн, Месси.
Предупреждения: Томас, 8, Корреа, 21, Пике, 32, Ракитич, 52, Лангле, 65, Витоло, 69, Фелипе, 73.
"Барселона" благодаря голу Месси обыграла "Атлетико"
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