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Черышев назвал игрока, заслужившего получить "Золотой мяч"

Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, кто, по его мнению, достоин стать обладателем "Золотого мяча".

"Ван Дейк показывает хорошую игру, но смотря на игру Месси не перестаешь восхищаться. "Золотой мяч" — индивидуальная награда. Человек может выиграть много трофеев, победить во многих играх, но мы берем индивидуальные качества игрока: как футболист действует на поле и является ли он лидером команды. Я считаю, превзойти Месси еще не пришлось ни одному игроку.

Заслуживает ли Роналду попасть в тройку? Зная его, зная его отношение к футболу, зная его стиль игры, я понимаю, что все равно к нему приближаются и другие футболисты, более яркие, которые эту яркость начинают демонстрировать в футболе. Выбор уже может выпасть на других игроков. Сейчас есть очень много классных игроков, выступающих в Европе, которые достойны попасть в тройку претендентов на "Золотой мяч", - цитирует Черышева Sport24.ru.


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Теги: Черышев Валенсия Ла Лига
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