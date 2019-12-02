Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, кто, по его мнению, достоин стать обладателем "Золотого мяча".
"Ван Дейк показывает хорошую игру, но смотря на игру Месси не перестаешь восхищаться. "Золотой мяч" — индивидуальная награда. Человек может выиграть много трофеев, победить во многих играх, но мы берем индивидуальные качества игрока: как футболист действует на поле и является ли он лидером команды. Я считаю, превзойти Месси еще не пришлось ни одному игроку.
Заслуживает ли Роналду попасть в тройку? Зная его, зная его отношение к футболу, зная его стиль игры, я понимаю, что все равно к нему приближаются и другие футболисты, более яркие, которые эту яркость начинают демонстрировать в футболе. Выбор уже может выпасть на других игроков. Сейчас есть очень много классных игроков, выступающих в Европе, которые достойны попасть в тройку претендентов на "Золотой мяч", - цитирует Черышева Sport24.ru.
Черышев назвал игрока, заслужившего получить "Золотой мяч"
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