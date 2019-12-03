Ракитич: мечтаю вновь надеть футболку "Севильи"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич порассуждал о своем будущем. 31-летний хорват не имеет постоянного места в стартовом составе "Барселоны", потому в СМИ часто пишут о том, что Ракитич вскоре может сменить клубную прописку."Никогда не знаешь, что может случиться в будущем. Я планирую продолжать выступать за «Барселону», но в первую очередь я хочу играть. Думаю, я могу еще многое дать команде."Атлетико"? Посмотрим, как все будет. Это отличная команда, сражающаяся за победу во всех турнирах. Я тоже хочу сражаться за все трофеи.Вернусь ли я "Севилью"? Играть на стадионе "Санчес Писхуан" — это самое прекрасное чувство для футболиста. Посмотрим, когда придет время говорить об этом, я скажу. Все и так знают, что я буду рад вернуться в этот клуб. С каждым годом "Севилья" становится лишь сильнее, это наполняет меня гордостью. Мечтаю однажды вновь надеть футболку этого клуба", — цитирует Ракитича Cadena Ser.