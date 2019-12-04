Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своём соперничестве с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.
"Закончилось ли наше соперничество с Месси? Оно только начинается", - цитирует Роналду El Chiringuito в своём твиттере.
В минувший понедельник Месси стал первым футболистом в истории, который выиграл "Золотой мяч" — награду лучшему футболиста планеты по версии французского издания France Football. 32-летний аргентинец выигрывал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. В активе Роналду на один "Золотой мяч" меньше. Португалец получал награду в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
"Чемпионат.сом"
Роналду: наше соперничество с Месси только начинается
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