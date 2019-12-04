» » Роналду: наше соперничество с Месси только начинается

Роналду: наше соперничество с Месси только начинается

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своём соперничестве с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

"Закончилось ли наше соперничество с Месси? Оно только начинается", - цитирует Роналду El Chiringuito в своём твиттере.

В минувший понедельник Месси стал первым футболистом в истории, который выиграл "Золотой мяч" — награду лучшему футболиста планеты по версии французского издания France Football. 32-летний аргентинец выигрывал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. В активе Роналду на один "Золотой мяч" меньше. Португалец получал награду в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Роналду Ювентус Серия А Месси Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 14 31
2 Реал Мадрид 14 31
3 Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Б 15 26
6 Атлетико  15 25
...
20 Леганес 15 6
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Интер 14 37
2 Ювентус 14 36
3 Лацио 14 30
4 Кальяри 14 28
5 Рома 14 28
6 Аталанта 14 25
...
20 Брешиа 13 7
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

VAR будет использоваться в стыковых матчах отбора Евро и квалификации ЧМ-2022
Венгер: Юнгберг предан "Арсеналу" и готов сделать все ради успеха клуба
Роналду: наше соперничество с Месси только начинается
Алаба впервые стал отцом
"Челси" намерен приобрести Санчо и готов установить новый трансферный рекорд
Зидан обсудил с руководством "Реала" покупку Погба
Анчелотти летом может вернуться в "ПСЖ"
СМИ: Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед" 2
"Тоттенхэм" готов продать Эриксена в январе
Бэйл: я научился справляться с освистыванием болельщиков "Реала" 2
"Ювентус" хочет продлить контракт с Дибалой до 2024 года
Отец Гвардиолы не исключает возвращения сына на пост главного тренера "Барселоны"
"Спартак" за счет средств клуба окажет юридическую помощь заводящему 16
Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах 2
Суд запретил фанату "Спартака" посещение матчей на полтора года 13
Дичь продолжается: спартаковского заводящего увезли на допрос в Петербург, а потом на 1,5 года лишили футбола 32
КДК отменил жёлтую карточку Иванову в матче с "Рубином"
Бэйл: назначение Моуринью - мощное заявление от "Тоттенхэма"
Агент Смольникова: ведем с "Зенитом" диалог о продлении контракта 5
Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру
"Зенит" оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам игры со "Спартаком" 1
Лима — о праздновании чемпионства "Локо": сунули пачку денег продавщице и забрали весь алкоголь 2
"Бавария" может назначить Тухеля главным тренером и сделать Флика его ассистентом
Стали известны основные тезисы судейской реформы РФС 4
Агент Рыжикова: Сергей точно не собирается завершать карьеру
Гвардиола на пресс-конференции забыл, какой клуб тренирует, назвав "Баварию" 2
"Спартак" оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы 16
Валуев ответил на вопрос, почему "Спартак" стал слабым 20
Мама Месси: Лионель не ожидал, что получит "Золотой мяч". Думали, пятый был последним
Семак: не рассматриваем игру против "Динамо" как подготовку к "Бенфике" 1
Все новости