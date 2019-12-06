7 декабря "Реал" примет на "Сантьяго Бернабеу" "Эспаньол" в матче 16-го тура Ла Лиги. В этой игре футболисты мадридского клуба сыграют в зеленой форме, чтобы обратить внимание общественности на проблему изменения климата.
В эти дни Мадрид принимает 25-ю Всемирную конференцию ООН по проблемам изменения климата (COP25). Именно поэтому игра с "Эспаньолом" была выбрана "Реалом" как наиболее подходящая возможность сыграть в зеленой форме. "Реал" впервые в сезоне сыграет в третьем комплекте экипировки в официальном матче.
На главном фасаде "Сантьяго Бернабеу" также будет размещено огромное полотно (почти 36 на 20 метров) на тему экологии, которое провисит там до 13 сентября — до окончания саммита ООН.
Sport24
"Реал" сыграет против "Эспаньола" в зеленом, чтобы обратить внимание на экологическую проблему
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