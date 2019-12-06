Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выступил на пресс-конференции накануне матча с "Эспаньолом", где рассказал о состоянии травмированных футболистов и отметил, что не станет запрещать Гарету Бэйлу играть в гольф.
Ранее СМИ сообщили о том, что главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз запретит хавбеку играть в гольф перед Евро-2020, чтобы тот не получил рецидив травмы.
"С потерей Азара нужно смириться. Травма оказалась немного более серьезной, чем мы предполагали. Надеюсь, что он скоро вернется. То же касается Марсело и Бэйла.
Гарет получил травму в матче с "Алавесом". Потом у нас было два выходных, а когда вернулись к тренировкам, он снова почувствовал боль. Вот почему он пропустил занятия.
Стану ли я запрещать футболистам играть в гольф? Нет. Ни Гарету, ни любому другому игроку. Они все взрослые люди и сами знают, как должны поступать", — цитирует Зидана AS.
Sport24
Зидан: я не стану запрещать Бэйлу играть в гольф
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