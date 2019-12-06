Глава УЕФА Александер Чеферин выступил с критикой идеи президента "Реала" Флорентино Переса. Функционер предложил создать суперлигу, состоящую из двух дивизионов, в которой будут участвовать 20 лучших клубов из Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.
"Я читал об этом безумном плане. Если верить сообщениям, идея исходит от одного президента клуба и одного администратора. Сложно даже представить более эгоистичную схему. Она разрушит футбол по всему миру для игроков, фанатов и всех, кто связан с игрой. И все это ради небольшого числа людей", — цитирует Чеферина AP.
Sprot24.ru
Президент УЕФА - о предложении главы "Реала": даже представить сложно более эгоистичную схему
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