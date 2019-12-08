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"Реал" первым достиг отметки в 1700 побед в Ла Лиге

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Эспаньол". Встреча, прошедшая 7 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась со счетом 2:0.

"Реал" одержал свою 1700-ю победу в Ла Лиге, став первым клубом в истории высшего испанского дивизиона, который достиг данной отметки.

Ближайшими преследователями "Королевского клуба" по количеству побед в Ла Лиге являются "Барселона" (1646), "Атлетико" (1292), "Атлетик" (1239) и "Валенсия" (1231).

"Чемпионат"


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Теги: Реал
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