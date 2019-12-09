"Барселона" не будет продавать игроков в январе

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что в январе клуб не будет активен на трансферном рынке. Он опроверг слухи о том, что "Барселона" будет продавать ряд футболистов."Мы не ожидаем никаких трансферов в январе, — цитирует La Repubblica Бартомеу. — У нас сбалансированная команда, и мы не можем потерять ни одного игрока. Несколько раз бывало, что игроки хотят уйти. Но никогда этого не происходило в январе — только в конце сезона. Иногда удавалось игроков переубеждать".