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"Барселона" не будет продавать игроков в январе

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что в январе клуб не будет активен на трансферном рынке. Он опроверг слухи о том, что "Барселона" будет продавать ряд футболистов.

"Мы не ожидаем никаких трансферов в январе, — цитирует La Repubblica Бартомеу. — У нас сбалансированная команда, и мы не можем потерять ни одного игрока. Несколько раз бывало, что игроки хотят уйти. Но никогда этого не происходило в январе — только в конце сезона. Иногда удавалось игроков переубеждать".

"СЭ"


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Теги: Барселона Ла Лига
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