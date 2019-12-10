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Рамос: надо сделать отдельный "Золотой мяч" для Месси и Роналду

Капитан "Реала" Серхио Рамос в шутку предложил ввести отдельную награду для Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Реала".

Месси ранее выиграл "Золотой мяч" шестой раз за карьеру. Роналду завершил голосование на третьем месте, он за карьеру выигрывал эту награду пять раз.

"Надо бы сделать "Золотой мяч" отдельно для Месси и Криштиану. И еще один для всех остальных. Так было бы лучше для всего футбола.

Мое наследие? Я горжусь тем, чего добился. Никто не давал мне ничего просто так. Все дело в работе над собой, самопожертвовании и преданности делу. Сложно не только стать лучшим, но и остаться на вершине", — цитирует Рамоса Goal.

Sport24.ru


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Теги: Рамос Реал Месси Барселона Ла Лига Роналду Ювентус Серия А
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