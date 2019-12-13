Неймар подал новый иск к "Барселоне"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар снова подал в суд на каталонскую "Барселону", за которую он выступал с 2013 по 2017 год, сообщат El Mundo.В новом иске 27-летний бразилец требует от сине-гранатовых € 3,5 млн в качестве невыплаченной заработной платы и бонуса за продление контракта. Футболист "ПСЖ" также обвинил президента "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу в "абсолютной недобросовестности".Ранее Неймар обратился в суд, чтобы взыскать с "Барселоны" € 43,6 млн. Ходили слухи, что игрок согласился отозвать иск ради возвращения в каталонский клуб, но ожидаемый трансфер так и не состоялся.