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Хавбек "Барселоны" покатался на сноуборде и усугубил свою травму

Полузащитник "Барселоны" Артур Мело решил покататься на сноуборде, чего ему не рекомендовалось делать. Об этом сообщает AS со ссылкой на телеканал TV3.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы паха и должен был вернуться на поле в субботу, но усугубил повреждение.

Напомним, бразильский хавбек пропустил два последних матча каталонцев.

Сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Реал" по дополнительным показателям.

Sport24


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Теги: Барселона Ла Лига Мело
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