Хавбек "Барселоны" покатался на сноуборде и усугубил свою травму

Полузащитник "Барселоны" Артур Мело решил покататься на сноуборде, чего ему не рекомендовалось делать. Об этом сообщает AS со ссылкой на телеканал TV3.Футболист продолжает восстанавливаться после травмы паха и должен был вернуться на поле в субботу, но усугубил повреждение.Напомним, бразильский хавбек пропустил два последних матча каталонцев.Сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Реал" по дополнительным показателям.