Полузащитник "Барселоны" Артур Мело решил покататься на сноуборде, чего ему не рекомендовалось делать. Об этом сообщает AS со ссылкой на телеканал TV3.
Футболист продолжает восстанавливаться после травмы паха и должен был вернуться на поле в субботу, но усугубил повреждение.
Напомним, бразильский хавбек пропустил два последних матча каталонцев.
Сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Реал" по дополнительным показателям.
Sport24
Хавбек "Барселоны" покатался на сноуборде и усугубил свою травму
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