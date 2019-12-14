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Азар: когда покину "Реал", вернусь в "Челси"

Нападающий "Реала" Эден Азар заявил, что планирует вернуться в лондонский "Челси" после ухода из мадридского клуба.

"Когда покину "Реал", вернусь в "Челси". Слежу за лондонским клубом, когда есть возможность. Сейчас в команде молодые игроки, они хороши. Пока выполняю свою работу в "Реале", но потом вернусь", — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

Напомним, Азар перешёл из "Челси" в мадридский "Реал" летом 2019 года. В этом сезоне в восьми матчах испанской Примеры 28-летний бельгийский футболист забил один мяч и отдал три результативные передачи.

"Чемпионат"


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Теги: Азар Реал Челси
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