Нападающий "Реала" Эден Азар заявил, что планирует вернуться в лондонский "Челси" после ухода из мадридского клуба.
"Когда покину "Реал", вернусь в "Челси". Слежу за лондонским клубом, когда есть возможность. Сейчас в команде молодые игроки, они хороши. Пока выполняю свою работу в "Реале", но потом вернусь", — приводит слова Азара Mundo Deportivo.
Напомним, Азар перешёл из "Челси" в мадридский "Реал" летом 2019 года. В этом сезоне в восьми матчах испанской Примеры 28-летний бельгийский футболист забил один мяч и отдал три результативные передачи.
"Чемпионат"
Азар: когда покину "Реал", вернусь в "Челси"
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