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Гризманн: "Барселоне" нужно сделать выводы и прибавить к игре с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал ничью с "Реалом Сосьедад" в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча, состоявшаяся 14 декабря в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:2.

"У каждой команды были моменты. После того, как мы сравняли счет, мы играли хорошо: были полны уверенности, создавали моменты. Потом уже отыгрался соперник, и у них были шансы выиграть. Они также контролировали мяч. Жаль, что сыграли вничью, но мы отдали все силы. Нужно сделать выводы и прибавлять к игре с "Реалом" в эль-класико", — цитирует Гризманна AS.

Sport24


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Теги: Гризманн Барселона Реал
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