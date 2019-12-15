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Зидан: Мбаппе - игрок "ПСЖ". Я должен это уважать

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет перейти в его команду.

"Мбаппе играет за "ПСЖ". Я не могу комментировать то, что у них происходит за кулисами. Это было бы проявлением неуважения с моей стороны. Всем известно, что я очень хорошо знаю Килиана, но мне нужно с уважением относиться к его клубу", - цитирует Зидана Goal.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Зидан Реал ЛА Лига Мбаппе ПСЖ Лига 1
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# Команда И О
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