Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет перейти в его команду.
"Мбаппе играет за "ПСЖ". Я не могу комментировать то, что у них происходит за кулисами. Это было бы проявлением неуважения с моей стороны. Всем известно, что я очень хорошо знаю Килиана, но мне нужно с уважением относиться к его клубу", - цитирует Зидана Goal.
"Чемпионат.сом"
Зидан: Мбаппе - игрок "ПСЖ". Я должен это уважать
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