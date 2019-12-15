» » Дм. Черышев: Денис уже тренируется, но "Валенсия" поберегла его на игру с "Реалом"

Дм. Черышев: Денис уже тренируется, но "Валенсия" поберегла его на игру с "Реалом"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев уже тренируется в общей группе, но пока не готов играть. Об этом сообщил отец футболиста сборной России Дмитрий Черышев.

"Денис готовится после травмы, набирает обороты. Нужно набрать определенные физические кондиции, тогда тренеры решат, выпускать ли его в матче. Он только неделю тренировался с командой. Это маленький срок, чтобы набрать физические кондиции. Все-таки игра с "Реалом" — та, где надо выкладываться на 120 процентов. Все нормально, он уже тренируется. Единственное — поберегли. В команде принимают решение, и я не знаю, что о чем думают доктора и тренер. Не могу говорить 100-процентно.

Человек принадлежит команде, тренер разбирается в ротации игроков. "Валенсия" играет на два-три фронта. При ротации есть результат. Есть хорошие футболисты, на места травмированных приходят другие игроки. Так что у команды все хорошо в этом плане", - цитирует Черышева РБ-Спорт.


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Теги: Черышев Черышев Дмитрий Валенсия
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