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"Реал" на 95-й минуте вырвал ничью в матче с "Валенсией"

"Реал" сыграл вничью с "Валенсией" в матче 17-го тура чемпионата Испании 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Валенсия" занимает 8-е место. "Реал" занимает второе место.

Чемпионат Испании

17 тур

Голы: Бензема, 90+5 - Солер, 78.

"Валенсия": Доменек, Гайя, Коста (Вальехо, 61), Габриэл Паулиста, Васс, Парехо, Коклен (Кондогбиа, 83), Ферран Торрес, Солер, Гарай, Родриго Морено.

"Реал": Куртуа, Рамос, Начо, Карвахаль, Варан, Вальверде, Кроос, Иско (Бэйл, 69), Модрич (йович, 82), Родриго (Винисиус, 69), Бензема.

Предупреждения: Солер, 38, Карвахаль, 77, Йович, 90+2.


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Теги: Реал Валенсия
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