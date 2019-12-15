"Реал" на 95-й минуте вырвал ничью в матче с "Валенсией"

"Реал" сыграл вничью с "Валенсией" в матче 17-го тура чемпионата Испании 1:1.



В турнирной таблице чемпионата Испании "Валенсия" занимает 8-е место. "Реал" занимает второе место.



Чемпионат Испании



17 тур



Голы: Бензема, 90+5 - Солер, 78.



"Валенсия": Доменек, Гайя, Коста (Вальехо, 61), Габриэл Паулиста, Васс, Парехо, Коклен (Кондогбиа, 83), Ферран Торрес, Солер, Гарай, Родриго Морено.



"Реал": Куртуа, Рамос, Начо, Карвахаль, Варан, Вальверде, Кроос, Иско (Бэйл, 69), Модрич (йович, 82), Родриго (Винисиус, 69), Бензема.



Предупреждения: Солер, 38, Карвахаль, 77, Йович, 90+2.