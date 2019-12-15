Уткин прокомментирует матч "Барселона" — "Реал" на "Телеспорте"

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин сообщил, что прокомментирует перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" — "Реал", который состоится на "Камп Ноу" в ближайшую среду, 18 декабря.



"Василий, не планируете ли вы прокомментировать в эту среду эль-класико в каком-нибудь из пабов Москвы?" — поинтересовались у Уткина в инстаграме.



"В пабах нет. Я принял приглашение поработать эту игру на "Телеспорте", известном ранее как "Сила ТВ", — ответил журналист.