Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал ничью с "Валенсией" (1:1) в выездном матче 17-го тура испанской Ла Лиги. "Сливочные" ушли от поражения на 95-й минуте благодаря голу Карима Бензема.
"Мы должны были забивать в начале игры. Было видно, что мы приехали за тремя очками. В первом тайме "Реал" был хорош, у нас было много моментов, но реализовать их мы не смогли.
После ничьи у нас столько же очков, сколько и у "Барселоны". Обе команды подходят к класико в хорошей форме. Класико — это класико, мы должны стремиться взять три очка. Бензема сейчас в отличной форме. Надеюсь, так будет весь сезон", — цитирует Рамоса AS.
"Реал" и "Барселона", набрав по 35 очков, делят лидерство в таблица Ла Лиги. "Валенсия" (27) располагается на восьмой строчке.
Sport24
Рамос: было видно, что "Реал" приехал в Валенсию за тремя очками
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