Капитан "Барселоны" нападающий Лионель Месси объяснил, почему каталонцам проще играть с "Реалом" на его домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, чем на арене "Камп Ноу" в Барселоне.
"Играя на "Бернабеу", мы получаем больше свободных зон. "Реал" больше атакует, потому что положение хозяина обязывает их это делать, трибуны гонят их вперёд. На "Камп Ноу" они играют по-другому – опускаются ниже, играют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. На "Бернабеу" мы играем 90 минут на равных. На "Камп Ноу" матчи более закрытые и сложные", — приводит слова Месси Marca.
Завтра, 18 декабря, "Барселона" и "Реал" сыграют в перенесённом матче 10-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
"Чемпионат"
Месси объяснил, почему "Барселона" лучше играет с "Реалом" в Мадриде
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