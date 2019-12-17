Капитан "Барселоны" нападающий Лионель Месси поделился мнением о форварде мадридского "Реала" Эдене Азаре и сравнил его с лучшим бомбардиром в истории "сливочных" Криштиану Роналду, ныне выступающим за туринский "Ювентус".
"Азар – очень качественный футболист. Эден относится к типу игроков, которые способны разбалансировать оборону соперника, но я думаю, что он отличается от Криштиану. У них разные характеристики. Заменить Роналду очень трудно, но Азар тоже прекрасный футболист", — приводит слова Месси Marca.
Роналду защищал цвета "Реала" с 2009 по 2018 год. Азар, ранее выступавший за "Челси", перебрался в "Королевский клуб" перед началом нынешнего сезона.
"Чемпионат"
Месси: Азар отличается от Роналду. Заменить Криштиану очень трудно
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