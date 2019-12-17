Полузащитник "Барселоны" Фрэнки Де Йонг поделился ожиданиями от своего первого эль-класико.
Матч каталонцев с "Реалом" состоится 18 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.
"Очевидно, я очень взволнован. Надеюсь выиграть свое первое эль-класико. В прошлом году "Аякс" показывал особенную игру, но здесь совершенно другой футбол. Безусловно, на матче будет захватывающая атмосфера.
На поле выйдут две лучшие команды мира. Мы постараемся доминировать, как делаем всегда. Постараемся играть так, чтобы поклонники "Барселоны" наслаждались", — приводит слова Де Йонга sport.es.
Sport24.ru
Де Йонг: надеюсь, я выиграю свое первое эль-класико
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